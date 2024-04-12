У Генштабі запевняють, що планова ротація на фронті триває
На фронті триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
У відомстві зазначили, що попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдено можливості для відправлення військовослужбовців на відпочинок.
Рішення щодо проведення ротації вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин, заявили в Генштабі.
Також відомство повідомило, що водночас відбувається посилення підрозділів, які знаходяться на передовій.
- 9 лютого радник ОП Подоляк заявив, що з 1 млн мобілізованих у реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.
- 23 лютого нардеп Арахамія повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Сирський проводить аудит у Силах оборони, оскільки "багато" підрозділів не були на фронті за весь час великої війни.
- 14 березня Сирський заявив про початок ротації для підрозділів, що довго воюють на передовій.
- 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
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