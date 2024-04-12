У Генштабі запевняють, що планова ротація на фронті триває

Водночас відбувається посилення бригад, які знаходяться на передовій

Український військовий (Фото: Генштаб)

На фронті триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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У відомстві зазначили, що попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдено можливості для відправлення військовослужбовців на відпочинок.

Рішення щодо проведення ротації вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин, заявили в Генштабі.

Також відомство повідомило, що водночас відбувається посилення підрозділів, які знаходяться на передовій.

9 лютого радник ОП Подоляк заявив, що з 1 млн мобілізованих у реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.

23 лютого нардеп Арахамія повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Сирський проводить аудит у Силах оборони, оскільки "багато" підрозділів не були на фронті за весь час великої війни.

14 березня Сирський заявив про початок ротації для підрозділів, що довго воюють на передовій.

11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

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