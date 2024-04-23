Командующий Нацгвардией: Без мобилизации – не будет ротации

Александр Пивненко отметил, что сейчас ротация происходит благодаря внутренним перемещениям и рекрутингу

Александр Пивненко (Фото: Национальная гвардия)

Для проведения ротации в зоне боевых действий необходимо набрать новых людей в ряды Сил обороны. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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По его словам, нехватка людей в НГУ есть, так как идет полномасштабная война.

"Не будет мобилизации – не будет ротации. Без нее люди истощаются. Ни одно подразделение не может два-три года воевать в обороне. Особенно если стоит на направлении, которое интересно противнику", – заявил Пивненко.

Командующий Нацгвардией отметил, что бойцы устают, поэтому их нужно менять.

По его словам, сейчас ротация происходит благодаря внутренним перемещениям и рекрутингу.

9 февраля советник ОП Подоляк заявил, что из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало только до 300 000 человек.

14 марта Сырский заявил о начале ротации для подразделений, которые долго воюют на передовой.

11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, предусматривающую демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

12 апреля в Генштабе заверили, что плановая ротация на фронте продолжается.

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