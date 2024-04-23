Командувач Нацгвардії: Без мобілізації – не буде ротації
Тетяна Ланчуковська
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Aся Прокаєва
Кореспонденткa LIGA.net
Для проведення ротації в зоні бойових дій необхідно набрати нових людей до лав Сил оборони. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
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За його словами, брак людей в НГУ є, адже триває повномасштабна війна.
"Не буде мобілізації – не буде ротації. Без неї люди виснажуються. Жоден підрозділ не може два-три роки воювати в обороні. Особливо якщо стоїть на напрямку, який цікавий противнику", – заявив Півненко.
Командувач Нацгвардії зазначив, що бійці втомлюються, тому їх потрібно міняти.
За його словами, зараз ротація відбувається завдяки внутрішнім переміщенням та рекрутингу.
- 9 лютого радник ОП Подоляк заявив, що з 1 млн мобілізованих у реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.
- 14 березня Сирський заявив про початок ротації для підрозділів, що довго воюють на передовій.
- 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
- 12 квітня у Генштабі запевнили, що планова ротація на фронті триває.
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