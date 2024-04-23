Командувач Нацгвардії: Без мобілізації – не буде ротації

Олександр Півненко зазначив, що зараз ротація відбувається завдяки внутрішнім переміщенням та рекрутингу

Олександр Півненко (Фото: Національна гвардія)

Для проведення ротації в зоні бойових дій необхідно набрати нових людей до лав Сил оборони. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

За його словами, брак людей в НГУ є, адже триває повномасштабна війна.

"Не буде мобілізації – не буде ротації. Без неї люди виснажуються. Жоден підрозділ не може два-три роки воювати в обороні. Особливо якщо стоїть на напрямку, який цікавий противнику", – заявив Півненко.

Командувач Нацгвардії зазначив, що бійці втомлюються, тому їх потрібно міняти.

За його словами, зараз ротація відбувається завдяки внутрішнім переміщенням та рекрутингу.

9 лютого радник ОП Подоляк заявив, що з 1 млн мобілізованих у реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.

14 березня Сирський заявив про початок ротації для підрозділів, що довго воюють на передовій.

11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

12 квітня у Генштабі запевнили, що планова ротація на фронті триває.

Читайте також: "Росіяни готують неприємні сюрпризи", – командувач Нацгвардії Олександр Півненко