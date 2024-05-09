Зеленський про ротації: Розуміємо, скільки бригад треба вивести. Але нові треба укомплектувати

Президент наголосив, що замість виведених бійців мають заходити нові, і "не просто сильні хлопці" – укомплектовані бригади

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Україна має план ротацій для виведення на відпочинок бригад із зони бойових дій, проте на їхнє місце мають зайти інші бійці, і вони мають бути укомплектованими, що вже залежить від постачань зброї з боку партнерів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час перерваної тривогою спільної пресконференції із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

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Коментуючи ситуацію на фронті, президент наголосив, що росіяни наразі мають ініціативу на сході, але Україна зможе зупинити окупантів, якщо буде збільшення постачань зброї від партнерів.

"Це можна [зробити], тільки коли в руках є щось міцне. Ми розуміємо назви, розуміємо кількість всього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, яку кількість нам треба вивести, скажу вам між нами. Для того, щоб люди відпочили як мінімум", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що є план ротації, але крім бригад, які виводяться, інші повинні заходити, і вони мають бути укомплектованими.

"Не просто хлопці сильні. А хлопці сильні й не з голими руками. Механізовані, потужні бригади", – сказав президент.

Він зазначив, що постачання від партнерів наразі вже є, "але не ті об’єми, які були проголосовані". Щойно обіцяні постачання дійдуть, Україна зможе зупинити окупантів на сході, переконаний президент.

Після призначення Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ Подоляк казав, що керівництво України чекає від нього проведення "аудиту" військовослужбовців, адже із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.

14 березня Сирський заявив про початок ротації для підрозділів, що довго воюють на передовій.

11 квітня Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

12 квітня у Генштабі запевнили, що планова ротація на фронті триває - її вдалося реалізувати після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у боях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин, заявили в Генштабі.

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