Павлюк считает, что Россию ждет стратегический провал. Рассказал о ее проблемах на фронте

Командующий Сухопутными войсками заявил, что Россией не управляют рациональные умы, поэтому на поле боя у нее появились проблемы

Александр Павлюк (Фото: Facebook генерала)

Угроза со стороны России принципиально отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения. Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк рассказал в интервью The Economist.

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По его словам, российские оккупационные войска больше не могут проводить широкомасштабные наступления на нескольких фронтах. Россия также использует ракеты спустя несколько недель после их производства, а не как когда-то из своих огромных запасов, добавил Павлюк.

Кроме того, отметил генерал, украинская армия тоже стала "значительно больше, чем была раньше".

По мнению Павлюка, все эти факторы могут привести к стратегическому провалу врага, поскольку "потерять 400 000 солдат для захвата небольшой части непропорционально любому рациональному разуму".

Поэтому, добавил командующий Сухопутными войсками, Россией не руководят рациональные умы.

На прошлой неделе Павлюк рассказывал, что широкое применение беспилотников изменило тактику боев в российско-украинской войне: теперь дроны более смертоносны, чем артиллерия и авиация.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Президент Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что ночью вражеские ДРГ попытались прорвать границу, но успеха не имели.

Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют людей из-за российских обстрелов.

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