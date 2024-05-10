Павлюк вважає, що на Росію чекає стратегічний провал. Розповів про її проблеми на фронті

Командувач Сухопутних військ заявив, що Росією не керують раціональні уми, тому на полі бою у неї з'явилися проблеми

Олександр Павлюк (Фото: Facebook генерала)

Загроза з боку Росії принципово відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Про це командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк розповів в інтерв'ю The Economist.

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За його словами, російські окупаційні війська більше не можуть здійснювати широкомасштабні наступи на кілька фронтів. Росія також використовує ракети лише через кілька тижнів після їх виробництва, а не як колись зі своїх величезних запасів, додав Павлюк.

Окрім того, зазначив генерал, українська армія теж стала "значно більшою, ніж була раніше".

На думку Павлюка, всі ці фактори можуть призвести до стратегічного провалу ворога, оскільки "втратити 400 000 солдатів для захоплення невеликої частини є непропорційним для будь-якого раціонального розуму".

Тому, додав командувач Сухопутних військ, Росією не керують раціональні уми.

Минулого тижня Павлюк розповідав, що широке застосування безпілотників змінило тактику боїв у російсько-українській війні: тепер дрони є більш смертоносними, ніж артилерія й авіація.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Президент Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.

Голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що вночі ворожі ДРГ спробували прорвати кордон, але успіху не мали.

Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи. З Вовчанська й навколишніх населених пунктів евакуюють людей через російські обстріли.

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