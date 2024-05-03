Генерал Павлюк: Дрони змінили географію й тактику поля бою, а піхота засіла глибше

Командувач Сухопутних військ заявив, що тепер ані Україна, ані Росія не може створити велике ударне угруповування, щоб його не помітили БпЛА

Російський оператор БпЛА (Фото: ресурс окупантів)

Широке застосування безпілотників змінило тактику боїв у російсько-українській війні: тепер дрони є більш смертоносними, ніж артилерія й авіація. Про це в інтерв'ю британському The Times заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

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За його словами, дрони змінили географію й тактику поля бою, а піхота "засіла глибше".

"Безпілотники зараз убивають більше солдатів з обох сторін, ніж будь-що інше. Безпілотники можуть бачити майже все, не лише на лінії фронту, але й на глибині від 10 до 30 км з обох боків", – заявив Павлюк.

Генерал розповів, що тепер ані Україна, ані Росія не може створити велике ударне угруповування, щоб його не помітили й не уразили ударні безпілотники великої дальності й артилерія.

У зв'язку з цим армії відійшли від руху батальйонами чи навіть ротами, додав він.

Водночас Павлюк визнав, що перемогти Росію тільки на полі бою неможливо. На його думку, лише у сукупності з ще більшою міжнародною ізоляцією країни-агресора можна досягти успіху.

"Виснаження на полі бою не покладе край війні. Кінець війни відбудеться через технологічну перевагу та реальну ізоляцію Росії. Зараз дуже багато країн сидять, склавши руки, чекаючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона на них не вплине", – підсумував військовий.

30 квітня 2024 року прем'єр Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів виділить додаткові 15,5 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.

Начальник ГУР Буданов вважає, що безпілотники ніколи не замінять наземні війська, це лише спосіб їх підтримки, за допомогою якого можна завдати втрат ворогу. Проте нічого не зміниться, поки "не прийде солдат і не встановить прапор".

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