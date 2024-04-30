Кабмін виділить додаткові 15,5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

Кабінет міністрів виділить додаткові 15,5 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки і охорони. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на урядовому засіданні.

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Прем'єр зазначив, що ці фінанси є додатковим ресурсом до 43,3 млрд грн, які уряд вже виділив на безпілотники у 2024 році.

Додаткові ж 15,5 млрд грн підуть адміністрації Держспецзв’язку, де займаються відповідними закупівлями, проінформував він.

Шмигаль підкреслив, що на виділені кошти Силам безпеки і оборони буде доставлено 300 000 дронів. Він додав, що наразі найбільший пріоритет у спільній роботі уряду – це питання оборони.

5 лютого у Мінцифрі повідомили LIGA.net , що Армія дронів забезпечить українським військовим понад 1 млн БпЛА.

, що Армія дронів забезпечить українським військовим понад 1 млн БпЛА. 5 березня Міноборони повідомило, що держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" вперше купить близько 20 000 дронів на Prozorro.

18 березня Шмигаль заявив, що уряд виділив 5 млрд грн на закупівлю дронів для української армії.

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