Кабмин выделит дополнительные 15,5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров выделит дополнительные 15,5 млрд грн на закупку беспилотников для сил безопасности и охраны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на правительственном заседании.

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Премьер отметил, что эти финансы являются дополнительным ресурсом к 43,3 млрд грн, которые правительство уже выделило на беспилотники в 2024 году.

Дополнительные 15,5 млрд грн пойдут администрации Госспецсвязи, где занимаются соответствующими закупками, проинформировал он.

Шмыгаль подчеркнул, что на выделенные средства Силам безопасности и обороны будет доставлено 300 000 дронов. Он добавил, что наибольший приоритет в совместной работе правительства – это вопрос обороны.

5 февраля в Минцифре сообщили LIGA.net , что Армия дронов обеспечит украинским военным более 1 млн БпЛА.

, что Армия дронов обеспечит украинским военным более 1 млн БпЛА. 5 марта Минобороны сообщило, что госпредприятие "Агентство оборонных закупок" впервые купит около 20 000 дронов на Prozorro.

18 марта Шмыгаль заявил, что правительство выделило 5 млрд грн на закупку дронов для украинской армии.

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