Буданов: Дрони ніколи не замінять наземні війська, це лише спосіб їх підтримати
Безпілотники ніколи не замінять наземні війська, це лише спосіб їх підтримки, за допомогою якого можна завдати втрат ворогу. Проте нічого не зміниться, поки "не прийде солдат і не встановить прапор". Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю канадському телеканалу CBC News.
ЗМІ зазначило, що Буданову "приписують" збільшення можливостей українських безпілотників, згідно з повідомленнями, організацію понад 100 ударів дронів на території РФ та на окупованих Росією частинах України.
Проте начальник ГУР визнав проблему: "Безпілотники ніколи не замінять наземні війська. Це лише спосіб їх підтримати".
"За допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат. Але поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор – нічого не зміниться", – пояснив він.
- Глава воєнної розвідки заявив, що росіяни були б "дуже раді" заморозити війну у ситуації на сьогодні, аби Україна визнала окуповані території як російські, проте цього ніколи не трапиться.
- Буданов висловив думку, що XXI століття створює нові виклики як на фронті, так і в тилу. Хто перший зможе їх усвідомити та відповісти, той і переможе у російсько-українській війні.
- Начальник ГУР заявив, що якщо Росія повністю не розвалиться зсередини, вона загрожуватиме війною Україні з "регулярною періодичністю".
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