Буданов: Дрони ніколи не замінять наземні війська, це лише спосіб їх підтримати

"Поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор – нічого не зміниться", – зазначив він

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Безпілотники ніколи не замінять наземні війська, це лише спосіб їх підтримки, за допомогою якого можна завдати втрат ворогу. Проте нічого не зміниться, поки "не прийде солдат і не встановить прапор". Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю канадському телеканалу CBC News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

ЗМІ зазначило, що Буданову "приписують" збільшення можливостей українських безпілотників, згідно з повідомленнями, організацію понад 100 ударів дронів на території РФ та на окупованих Росією частинах України.

Проте начальник ГУР визнав проблему: "Безпілотники ніколи не замінять наземні війська. Це лише спосіб їх підтримати".

"За допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат. Але поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор – нічого не зміниться", – пояснив він.

Глава воєнної розвідки заявив, що росіяни були б "дуже раді" заморозити війну у ситуації на сьогодні, аби Україна визнала окуповані території як російські, проте цього ніколи не трапиться.

Буданов висловив думку, що XXI століття створює нові виклики як на фронті, так і в тилу. Хто перший зможе їх усвідомити та відповісти, той і переможе у російсько-українській війні.

Начальник ГУР заявив, що якщо Росія повністю не розвалиться зсередини, вона загрожуватиме війною Україні з "регулярною періодичністю".

Читайте також: ГУР анонсувало удари по Криму. Буданов: Не рекомендую цивільним користуватись Кримським мостом