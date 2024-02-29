Буданов: Дроны никогда не заменят наземные войска, это лишь способ их поддержать

"Пока, как в средневековье, не придет солдат и не установит флаг – ничего не изменится", – отметил он

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Беспилотники никогда не заменят наземные войска, это лишь способ их поддержки, с помощью которого можно нанести урон врагу. Однако ничего не изменится, пока "не придет солдат и не установит флаг". Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью канадскому телеканалу CBC News.

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СМИ отметило, что Буданову "приписывают" увеличение возможностей украинских беспилотников, согласно сообщениям, организацию более 100 ударов дронов на территории РФ и на оккупированных Россией частях Украины.

Однако начальник ГУР признал проблему: "Беспилотники никогда не заменят наземные войска. Это только способ поддержать их".

"С помощью беспилотника можно нанести врагу урон. Но пока, как в средневековье, не придет солдат и не установит флаг – ничего не изменится", – пояснил он.

Глава военной разведки заявил, что россияне были бы "очень рады" заморозить войну в ситуации на сегодняшний день, чтобы Украина признала оккупированные территории как российские, однако этого никогда не случится.

Буданов выразил мнение, что XXI век создает новые вызовы как на фронте, так и в тылу. Кто первый сможет их осознать и ответить, тот победит в российско-украинской войне.

Начальник ГУР заявил, что если Россия полностью не развалится изнутри, она будет угрожать войной Украине с "регулярной периодичностью".

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