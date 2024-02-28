Буданов: 24 лютого 2022 року повторюватиметься, якщо не буде повного розвалу РФ зсередини

Кирило Буданов (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо Росія повністю не розвалиться зсередини, вона загрожуватиме війною Україні з "регулярною періодичністю". Про це він повідомив у розмові із виданням NV.

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За його словами, програма-максимум для України — це не лише вихід на кордони 1991 року, але й повний розвал РФ, який через розміри її території може статися лише зсередини.

"Але цьому процесу ми маємо максимально сприяти своєю думкою, своєю зброєю, своєю дипломатією, своєю розвідкою. В інших обставинах ранок 24 лютого 2022 року для України повторюватиметься з регулярною періодичністю", — сказав Буданов.

Він зазначив, аби уникнути повторення такого сценарію в майбутньому, коли диктатори можуть погрожувати країнам знищенням, необхідно збудувати нову систему міжнародної безпеки.

"І якщо перший пункт – підготовка та підписання нової угоди про безпеку – очевидно, отримає підтримку переважної більшості країн світу, за винятком хіба тоталітарних або автократичних режимів, то другий пункт – забезпечити його виконання – втілити на практиці набагато складніше", – заявив начальник ГУР.

Розвідник наголосив, що для цього потрібно притягнути Росію до відповідальності за всі злочини, змусити її відшкодувати збитки, а також відмовитись від ядерної зброї та віддати атомну енергетику під міжнародний контроль.

"Реалізація вимагатиме і створення міжнародних сил безпеки на постійній основі. І тут я вважаю, має бути визначене особливе місце для українських військових, які здобули неоціненний військовий досвід у протистоянні агресії", – резюмував він.

14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає, запевнив начальник ГУР.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

Спікер Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону частково погодився зі словами Буданова про наступ росіян, що згасає. За словами Євлаша, ворогові вже зараз не вистачає коштів та сил, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

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