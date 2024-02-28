Буданов: 24 февраля 2022 года будет повторяться, если не будет полного развала РФ изнутри

Кирилл Буданов (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что если Россия полностью не развалится изнутри, то она будет угрожать войной Украине с "регулярной периодичностью". Об этом он сообщил в разговоре с изданием NV.

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По его словам, программа-максимум для Украины — это не только выход на границы 1991 года, но и полный развал РФ, который из-за размеров ее территории может произойти только изнутри.

"Но этому процессу мы должны максимально способствовать своей мыслью, своим оружием, своей дипломатией, своей разведкой. В других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью", — сказал Буданов.

Он отметил, что во избежание повторения подобного сценария в будущем, когда диктаторы могут угрожать странам уничтожением, необходимо выстроить новую систему международной безопасности.

"И если первый пункт — подготовка и подписание нового соглашения о безопасности — очевидно получит поддержку подавляющего большинства стран мира, за исключением разве тоталитарных или автократических режимов, то второй пункт — обеспечить его выполнение — воплотить на практике гораздо сложнее", — заявил начальник ГУР.

Разведчик подчеркнул, что для этого нужно привлечь Россию к ответственности за все преступления, заставить ее возместить ущерб, а также отказаться от ядерного оружия и отдать атомную энергетику под международный контроль.

"Реализация потребует и создания международных сил безопасности на постоянной основе. И здесь я считаю, должно быть определено особое место для украинских военных, получивших неоценимый военный опыт в противостоянии агрессии", — резюмировал он.

14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы относительно войны, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона частично согласился со словами Буданова о наступлении россиян, которое угасает. По словам Евлаша, врагу уже сейчас не хватает средств и сил, чтобы продвигаться дальше на линии столкновения.

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