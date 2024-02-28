Буданов: 24 февраля 2022 года будет повторяться, если не будет полного развала РФ изнутри
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что если Россия полностью не развалится изнутри, то она будет угрожать войной Украине с "регулярной периодичностью". Об этом он сообщил в разговоре с изданием NV.
По его словам, программа-максимум для Украины — это не только выход на границы 1991 года, но и полный развал РФ, который из-за размеров ее территории может произойти только изнутри.
"Но этому процессу мы должны максимально способствовать своей мыслью, своим оружием, своей дипломатией, своей разведкой. В других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью", — сказал Буданов.
Он отметил, что во избежание повторения подобного сценария в будущем, когда диктаторы могут угрожать странам уничтожением, необходимо выстроить новую систему международной безопасности.
"И если первый пункт — подготовка и подписание нового соглашения о безопасности — очевидно получит поддержку подавляющего большинства стран мира, за исключением разве тоталитарных или автократических режимов, то второй пункт — обеспечить его выполнение — воплотить на практике гораздо сложнее", — заявил начальник ГУР.
Разведчик подчеркнул, что для этого нужно привлечь Россию к ответственности за все преступления, заставить ее возместить ущерб, а также отказаться от ядерного оружия и отдать атомную энергетику под международный контроль.
"Реализация потребует и создания международных сил безопасности на постоянной основе. И здесь я считаю, должно быть определено особое место для украинских военных, получивших неоценимый военный опыт в противостоянии агрессии", — резюмировал он.
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