Буданов: Війна XXI століття кидає виклики. Хто перший відповість на них – переможе

Кирило Буданов (Фото: ЕРА/Сергій Долженко)

XXI століття створює нові виклики як на фронті, так і в тилу. Хто перший зможе їх усвідомити та відповісти, той і переможе у російсько-українській війні. Таку думку в інтерв'ю NV висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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"Класична позиційна "фронтова" війна поступово відходить у минуле <...> Мусимо змінювати власну стратегію та тактику відповідно до вимог часу, обставин та наших технічних і мобілізаційних можливостей", – заявив він.

Саме за таких "умов" українське військо отримає перевагу на полі бою, а отже — матиме більш потужні позиції до початку перемовин про припинення вогню, які рано чи пізно, безумовно, розпочнуться, додав начальник ГУР.

Він наголосив, що головною та беззаперечною умовою для цих переговорів має бути виведення російських військ зі всієї захопленої після березня 2014 року української території.

"Звісно, цього можна досягти не лише комбінованим способом. Але для того щоб це сталося, Україна має отримати суттєву перевагу на полі бою. Росіяни завжди йдуть на поступки, виключно коли відчувають небезпеку для власного існування. І ми маємо створити у них таке відчуття. Відчуття страху за своє життя", – зазначив Буданов.

25 лютого 2024 року у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" Буданов заявив, що режим в Росії не розхитається без української допомоги. Він наголосив, що Україна продовжуватиме ті операції на території РФ, які тривають й зараз.

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