Буданов: Война XXI века бросает вызовы. Кто первый ответит на них – победит

Кирилл Буданов (Фото: ЕРА/Сергей Долженко)

XXI век создает новые вызовы как на фронте, так и в тылу. Кто первый сможет их принять и ответить, тот и победит в российско-украинской войне. Такое мнение в интервью NV высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Классическая позиционная "фронтовая" война постепенно уходит в прошлое <...> Должны изменять собственную стратегию и тактику в соответствии с требованиями времени, обстоятельств и наших технических и мобилизационных возможностей", – заявил он.

Именно при таких "условиях" украинское войско получит преимущество на поле боя, а значит — будет иметь более мощные позиции до начала переговоров о прекращении огня, которые рано или поздно, безусловно, начнутся, добавил начальник ГУР.

Он подчеркнул, что главным и безоговорочным условием для этих переговоров должен быть вывод российских войск со всей захваченной после марта 2014 года украинской территории.

"Конечно, этого можно добиться не только комбинированным способом. Но для того чтобы это произошло, Украина должна получить существенное преимущество на поле боя. Россияне всегда идут на уступки, исключительно когда испытывают опасность для собственного существования. И мы должны создать у них такое ощущение. Ощущение страха за свою жизнь", – отметил Буданов.

25 февраля 2024 года в кулуарах форума "Украина. Год 2024" Буданов заявил, что режим в России не расшатается без украинской помощи. Он подчеркнул, что Украина продолжит те операции на территории РФ, которые происходят и сейчас.

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