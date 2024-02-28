Буданов: Росіяни були б дуже раді заморозити війну – цього ніколи не буде

За словами начальника ГУР, загарбники хочуть, аби Україна визнала окуповані території як російські – і вони б святкували свою перемогу

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Росіяни були б "дуже раді" заморозити війну у ситуації на сьогодні, аби Україна визнала окуповані території як російські, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Цього ніколи не станеться, сказав він в інтерв'ю канадському телеканалу CBC News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Росіяни були б дуже раді заморозити все, як є [станом на] зараз... Щоб ми визнали територію, яку вони захопили, як російську. І вони б святкували свою перемогу", – заявив Буданов.

За його словами, цього "ніколи не станеться".

Сьогодні ж вийшло інтерв'ю глави воєнної розвідки, у якому він заявив, що якщо Росія повністю не розвалиться зсередини, то вона погрожуватиме війною Україні з "регулярною періодичністю".

Читайте також: Ердоган каже, що підтримує формулу миру Зеленського. Знову кличе за стіл переговорів із РФ

14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає, запевнив начальник ГУР.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

1 лютого 2024 року глава воєнної розвідки заявив, що найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими".

Читайте також: ГУР анонсувало удари по Криму. Буданов: Не рекомендую цивільним користуватись Кримським мостом