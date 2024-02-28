Буданов: Росіяни були б дуже раді заморозити війну – цього ніколи не буде
Росіяни були б "дуже раді" заморозити війну у ситуації на сьогодні, аби Україна визнала окуповані території як російські, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Цього ніколи не станеться, сказав він в інтерв'ю канадському телеканалу CBC News.
"Росіяни були б дуже раді заморозити все, як є [станом на] зараз... Щоб ми визнали територію, яку вони захопили, як російську. І вони б святкували свою перемогу", – заявив Буданов.
За його словами, цього "ніколи не станеться".
Сьогодні ж вийшло інтерв'ю глави воєнної розвідки, у якому він заявив, що якщо Росія повністю не розвалиться зсередини, то вона погрожуватиме війною Україні з "регулярною періодичністю".
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- 14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає, запевнив начальник ГУР.
- 25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".
- 1 лютого 2024 року глава воєнної розвідки заявив, що найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими".
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