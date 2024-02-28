Буданов: Россияне были бы очень рады заморозить войну – этого никогда не будет

По словам начальника ГУР, захватчики хотят, чтобы Украина признала оккупированные территории в качестве российских – и они праздновали бы свою победу

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Россияне были бы "очень рады" заморозить войну в ситуации на сегодняшний день, чтобы Украина признала оккупированные территории как российские, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Это никогда не произойдет, сказал он в интервью канадскому телеканалу CBC News.

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"Россияне были бы очень рады заморозить все, как есть [по состоянию на] сейчас... Чтобы мы признали территорию, которую они захватили, как российскую. И они бы праздновали свою победу", – заявил Буданов.

По его словам, этого "никогда не произойдет".

Сегодня же вышло интервью главы военной разведки, в котором он заявил, что если Россия полностью не развалится изнутри, то она будет угрожать войной Украине с "регулярной периодичностью".

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14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, до конца 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но пока этого нет, заверил начальник ГУР.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

1 февраля 2024 года глава военной разведки заявил, что ближайшие шесть месяцев войны РФ против Украины будут "интересными".

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