Буданов: Россияне были бы очень рады заморозить войну – этого никогда не будет
Россияне были бы "очень рады" заморозить войну в ситуации на сегодняшний день, чтобы Украина признала оккупированные территории как российские, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Это никогда не произойдет, сказал он в интервью канадскому телеканалу CBC News.
"Россияне были бы очень рады заморозить все, как есть [по состоянию на] сейчас... Чтобы мы признали территорию, которую они захватили, как российскую. И они бы праздновали свою победу", – заявил Буданов.
По его словам, этого "никогда не произойдет".
Сегодня же вышло интервью главы военной разведки, в котором он заявил, что если Россия полностью не развалится изнутри, то она будет угрожать войной Украине с "регулярной периодичностью".
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- 14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, до конца 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но пока этого нет, заверил начальник ГУР.
- 25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".
- 1 февраля 2024 года глава военной разведки заявил, что ближайшие шесть месяцев войны РФ против Украины будут "интересными".
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