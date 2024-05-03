Генерал Павлюк: Дроны изменили географию и тактику поля боя, а пехота засела глубже

Командующий Сухопутными войсками заявил, что теперь ни Украина, ни Россия не может создать крупную ударную группировку, чтобы ее не заметили БпЛА

Российский оператор БпЛА (Фото: ресурс окупантов)

Широкое применение беспилотников изменило тактику боев в российско-украинской войне: теперь дроны более смертоносны, чем артиллерия и авиация. Об этом в интервью британскому The Times заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

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По его словам, дроны изменили географию и тактику поля боя, а пехота "засела глубже".

"Беспилотники сейчас убивают больше солдат с обеих сторон, чем что-либо другое. Беспилотники могут видеть почти все, не только на линии фронта, но и на глубине от 10 до 30 км с обеих сторон", – заявил Павлюк.

Генерал рассказал, что теперь ни Украина, ни Россия не могут создать большую ударную группировку, чтобы ее не заметили и не поразили ударные беспилотники большой дальности и артиллерия.

В связи с этим армии отошли от движения батальонами или даже ротами, добавил он.

В то же время, Павлюк признал, что победить Россию только на поле боя невозможно. По его мнению, только в совокупности с еще большей международной изоляцией страны-агрессора можно добиться успеха.

"Истощение на поле боя не положит конец войне. Конец войны состоится из-за технологического превосходства и реальной изоляции России. Сейчас очень много стран сидят, сложа руки, ожидая, чем закончится эта война, просто надеясь, что она на них не повлияет", – подытожил военный.

30 апреля 2024 года премьер Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выделит дополнительные 15,5 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и охраны.

Начальник ГУР Буданов считает, что беспилотники никогда не заменят наземные войска, это лишь способ их поддержки, с помощью которого можно нанести урон врагу. Однако ничего не изменится, пока "не придет солдат и не установит флаг".

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