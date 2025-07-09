Польша поднимала самолеты и усиливала безопасность из-за атаки России по Украине
Польские самолеты (Иллюстративное фото: x.com/DowOperSZ)

Польша поднимала самолеты из-за атаки России по Украине в ночь на 9 июля. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

В небо около 04:00 была поднята польская и союзная авиация. Были задействованы дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности.

Были приняты меры безопасности в районах, граничащих с  зонами, находящимися под угрозой.

"Оперативное командование Вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – отметили польские военные.

Однако уже около 06:30 уровень угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины снизился. Польские и союзные самолеты и наземные средства вернулись к стандартной оперативной деятельности.

  • В ночь на 9 июля Россия атаковала ракетами и дронами Луцк – в городе возникли пожары. Мэр города назвал атаку самой массированной с начала войны. Также дронами враг атаковал Киевскую область и Киев, ранена женщина.
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