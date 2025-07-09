Польша поднимала самолеты и усиливала безопасность из-за атаки России по Украине
Польша поднимала самолеты из-за атаки России по Украине в ночь на 9 июля. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.
В небо около 04:00 была поднята польская и союзная авиация. Были задействованы дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности.
Были приняты меры безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой.
"Оперативное командование Вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – отметили польские военные.
Однако уже около 06:30 уровень угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины снизился. Польские и союзные самолеты и наземные средства вернулись к стандартной оперативной деятельности.
- В ночь на 9 июля Россия атаковала ракетами и дронами Луцк – в городе возникли пожары. Мэр города назвал атаку самой массированной с начала войны. Также дронами враг атаковал Киевскую область и Киев, ранена женщина.