Польша поднимала самолеты и усиливала безопасность из-за атаки России по Украине

Операция по защите воздушного пространства длилась около трех часов

Польские самолеты (Иллюстративное фото: x.com/DowOperSZ)

Польша поднимала самолеты из-за атаки России по Украине в ночь на 9 июля. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

В небо около 04:00 была поднята польская и союзная авиация. Были задействованы дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности.

Были приняты меры безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой.

"Оперативное командование Вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – отметили польские военные.

Однако уже около 06:30 уровень угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины снизился. Польские и союзные самолеты и наземные средства вернулись к стандартной оперативной деятельности.