Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Старт фильма в Украине - 19 июля 2020 года

Группа кинокомпаний Paramount Pictures, Skydance и Jerry Bruckheimer Films опубликовали трейлер культового авиабоевика "Топ Ган-2" с Томом Крузом в главной роли. 

Действия фильма разворачиваются после событий, произошедших в первой части. 

Режиссер фильма - Джозеф Косински, известный фильмом "Обливион". 

Выход фильма в Украине запланирован на июль 2020 года. 

В главных ролях: Том Круз, Вэл Килмер, Майлз Теллер, Дженнифер Коннели, Глен Пауэлл, Томасин Маккензи.

Также в кинотеатрах уже идет "Король Лев" - ремейк одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Картина вышла на экраны, когда мультфильму исполнилось 25 лет. 10 апреля 2019 года был выпущен первый трейлер к картине. 

Действия фильма повествуют о молодом льве по имени Симба, потерявшего своего отца Муфасу из-за своего дяди Шрама. Симба изгоняется из прайда в дальние края и лишь спустя годы возвращается, чтобы вернуть себе трон. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: кино, трейлер, Том Круз, король лев, топ ган
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Выйдет сиквел культового авиабоевика "Топ Ган" с Крузом: видео
Выйдет сиквел культового авиабоевика "Топ Ган" с Крузом: видео
Во-первых, это красиво. SpaceX показала парашютные тесты - видео
Во-первых, это красиво. SpaceX показала парашютные тесты - видео
Разумков о "дипломатии Медведчука": Это мелкий политпиар - видео
Разумков о "дипломатии Медведчука": Это мелкий политпиар - видео
Мнение Рада вернула "зеленый" тариф для домашних СЭС. Это только начало
Кабмин ввел пошлины на ДТ и газ из РФ. Какие последствия и риски
Мнение Кабмин ввел пошлины на ДТ и газ из РФ. Какие последствия и риски
Миллиардер и кандидат. Репортаж Bloomberg из Горишних Плавней
Люди Миллиардер и кандидат. Репортаж Bloomberg из Горишних Плавней
Популярное
фото/видео
Выйдет сиквел культового авиабоевика "Топ Ган" с Крузом: видео
Выйдет сиквел культового авиабоевика "Топ Ган" с Крузом: видео
Во-первых, это красиво. SpaceX показала парашютные тесты - видео
Во-первых, это красиво. SpaceX показала парашютные тесты - видео 08:44
Разумков о "дипломатии Медведчука": Это мелкий политпиар - видео
Разумков о "дипломатии Медведчука": Это мелкий политпиар - видео 18.07.19, 23:38
Кино. Вышел трейлер космического приключения Брэда Пита: видео
Кино. Вышел трейлер космического приключения Брэда Пита: видео 18.07.19, 18:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 