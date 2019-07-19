Выйдет сиквел культового авиабоевика "Топ Ган" с Крузом: видео

Группа кинокомпаний Paramount Pictures, Skydance и Jerry Bruckheimer Films опубликовали трейлер культового авиабоевика "Топ Ган-2" с Томом Крузом в главной роли.

Действия фильма разворачиваются после событий, произошедших в первой части.

Режиссер фильма - Джозеф Косински, известный фильмом "Обливион".

Выход фильма в Украине запланирован на июль 2020 года.

В главных ролях: Том Круз, Вэл Килмер, Майлз Теллер, Дженнифер Коннели, Глен Пауэлл, Томасин Маккензи.

Также в кинотеатрах уже идет "Король Лев" - ремейк одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Картина вышла на экраны, когда мультфильму исполнилось 25 лет. 10 апреля 2019 года был выпущен первый трейлер к картине.

Действия фильма повествуют о молодом льве по имени Симба, потерявшего своего отца Муфасу из-за своего дяди Шрама. Симба изгоняется из прайда в дальние края и лишь спустя годы возвращается, чтобы вернуть себе трон.