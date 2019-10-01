Кино. Звезду Голливуда увидели в метро Киева, и это не фейк: фото

Том Круз (фото - ЕРА)

Вчера вечером, 30 сентября, в вестибюле узловой станции "Золотые ворота" киевского метрополитена прохожие случайно заметили голливудского актера Тома Круза. Об этом написал пользователь Facebook Виталий Шевченко, показав соответствующее фото.

В КП Київський метрополітен информацию подтвердили.

"Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно, в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер. Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, оплативших проезд, поэтому, извините, но без фото", - иронизируют они в Facebook.

В компании добавили, что "миссия выполнена: платил мобильным приложением".

Фото: Vitalii Shevchenko/Facebook

Как написала у себя в Facebook журналист Кристина Бердинских, на этом фото "больше заинтересовал Андрей Ермак, а не Том Круз". Действительно, мужчина в сером костюме сбоку/сзади похож на помощника президента.

Справка. Круз - американский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист, трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на премию "Оскар" (оба случая - 1990, 1997 и 2000 годы). Гонорар ныне 57-летнего актера за фильм "Миссия невыполнима" - $70 млн, за второй и третий фильм франшизы - по $75 млн.

На днях Брэд Питт объяснил, почему отказался бороться за Оскар после выхода популярных фильмов "Однажды в Голливуде" и "К звездам".

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