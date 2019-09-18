Брэд Питт объяснил, почему отказался бороться за Оскар

Брэд Питт (фото - EPA)

Известный американский актер Брэд Питт заявил, что не будет бороться за премию Оскар, несмотря на популярность его фильмов "Однажды в Голливуде" и "К звездам". Об этом сообщает Entertainment Weekly.

"Я, пожалуй, воздержусь. Пристальное внимание к картине мешает чистоте ее восприятия и не дает сосредоточиться на самой ленте", - сказал Питт.

Актер добавил, что для него важно, чтобы фильм "хорошо себя зарекомендовал" и смог рассказать зрителю историю.

Он считает, что гонка за Оскар - это "всегда неизвестность".