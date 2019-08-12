В отборе на Оскар от Украины примет участие один фильм: видео

Нариман Алиев (Фото: facebook.com/filmhomeward)

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. Об этом сообщил комитет на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в этом году в национальном отборе будет один фильм только один фильм - "Домой" украинского режиссера Наримана Алиева.

Согласно сообщению, заседание комитета о делегировании участника от Украины на Оскар состоится 23 августа.

Согласно приведенному описанию, сюжет картины таков: потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях.

Полнометражная лента "Домой" (Evge / Homeward) - дебютный фильм Алиева, премьера которого состоялась 22 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале, где она приняла участие в программе "Особый взгляд".

2 июля сообщалось, что "Домой" завоевал награду и премию в 4000 евро как лучший фильм Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).

21 июля лента "Домой" получила Гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля.

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