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18.04.2019, 16:00

В конкурсной программе Каннского фестиваля покажут фильм украинца

В конкурсной программе Каннского фестиваля покажут фильм украинца - Фото
Кадр из фильма (фото - Госкино)

Кинолента рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии. В главной роли - Ахтем Сеитаблаев

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В конкурсной программе Особый взгляд Каннского кинофестиваля покажут фильм "EVGE" ("Домой")  крымскотатарского режиссера Наримана Алиева, сообщает пресс-служба Госкино.

"Мы долго и усердно шли к тому, чтобы этот фильм состоялся", - сказал Алиев.

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Кинолента рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова. Рассказ начинается с того, что старший сын погибает и отец едет в столицу, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить по мусульманским традициям.

Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюссер – Владимир Яценко ("Дикое поле").

Глава Госкино Филипп Ильенко отметил, что украинский фильм в конкурсной программе Каннского кинофестиваля – событие не только кинематографическое, но и социально-политическое.

"Уже второй год подряд фильм на важную для Украины тему прозвучит в рамках самого выдающейся кинособытия мира. Для нас это уже победа", - сказал он.

Госкино уточняет, что программа Особый взгляд – вторая по значимости (после основного конкурса) Каннского фестиваля.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

19 марта Украинская киноакадемия объявила номинантов кинопремии Золота дзига, вручать которую будут завтра, 19 апреля.

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Теги: Каннский кинофестиваль, госкино, нариман алиев
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