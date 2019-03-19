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19.03.2019, 17:53

Стали известны номинанты кинопремии Золота дзига: список

Стали известны номинанты кинопремии Золота дзига: список - Фото
Фото: uafilmacademy.org

Больше всего номинаций получили фильмы "Брама" и "Дике поле"

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Украинская киноакадемия объявила номинантов кинопремии Золота дзига. Больше всего номинаций получили фильмы "Брама" и "Дикое поле". Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Лучший фильм:
"Брама", Владимир Тихий
"Гірська жінка: на війні", Бенедикт Эрлингссон
"Дике поле", Ярослав Лодыгин
"Донбас", Сергей Лозница
"Коли падають дерева", Марыся Никитюк

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Лучший режиссер:
Ярослав Лодыгин, "Дике поле"
Сергей Лозница, "Донбас"
Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"
Антонина Ноябрева, "Герой мого часу"
Владимир Тихий, "Брама"

Лучший актер:
Евгений Бушмакин, "Герой мого часу"
Роман Луцкий, "Секс і нічого особистого"
Олег Москаленко, "Дике поле"
Ярослав Федорчук, "Брама"

Лучшая актриса:
Ирма Витовская, "Дике поле"
Анастасия Пустовит, "Коли падають дерева"
Руслана Хазипова, "Дике поле"

Лучший документальный фильм:
"Домашні ігри", Алиса Коваленко
"Міф", Леонид Кантер, Иван Ясной
"Тато - мамин брат", Вадим Ильков
"Явних проявів немає", Алина Горлова

Церемония вручения кинопремии состоится 19 апреля.

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Теги: Золота дзига, кино, кинопремия
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