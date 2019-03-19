Стали известны номинанты кинопремии Золота дзига: список

Фото: uafilmacademy.org

Украинская киноакадемия объявила номинантов кинопремии Золота дзига. Больше всего номинаций получили фильмы "Брама" и "Дикое поле". Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Лучший фильм:

"Брама", Владимир Тихий

"Гірська жінка: на війні", Бенедикт Эрлингссон

"Дике поле", Ярослав Лодыгин

"Донбас", Сергей Лозница

"Коли падають дерева", Марыся Никитюк

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Лучший режиссер:

Ярослав Лодыгин, "Дике поле"

Сергей Лозница, "Донбас"

Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"

Антонина Ноябрева, "Герой мого часу"

Владимир Тихий, "Брама"

Лучший актер:

Евгений Бушмакин, "Герой мого часу"

Роман Луцкий, "Секс і нічого особистого"

Олег Москаленко, "Дике поле"

Ярослав Федорчук, "Брама"

Лучшая актриса:

Ирма Витовская, "Дике поле"

Анастасия Пустовит, "Коли падають дерева"

Руслана Хазипова, "Дике поле"

Лучший документальный фильм:

"Домашні ігри", Алиса Коваленко

"Міф", Леонид Кантер, Иван Ясной

"Тато - мамин брат", Вадим Ильков

"Явних проявів немає", Алина Горлова

Церемония вручения кинопремии состоится 19 апреля.

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