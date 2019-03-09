Послы Испании, Бельгии и Британии прочитали Шевченко: видео

К 205-й годовщине со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко его стихи прочитали послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине.

Дипломаты прочитали стихи украинского поэта на своих родных языках в студии телеканала UATV.

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К инициативе также присоединились послы Дании, Литвы, Франции, Словакии, Швеции, Бельгии, Канады и Ирана.

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17 февраля на станции киевского метро "Тараса Шевченко"молодой человек с ножом напал на выставку "Квантовый скачок Шевченко", повредив большинство работ.

21 февраля националистическая организация Добровольческое движение ОУН заявила, что не допустит проведения этой выставки в городах Украины.