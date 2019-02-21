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21.02.2019, 19:37

ОУН заявила, что не допустит выставку "Квантовый скачок Шевченко"

ОУН заявила, что не допустит выставку "Квантовый скачок Шевченко" - Фото
Фото: Ирина Голод

Организаторы ответили, что выставка будет продолжена

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Националистическая организация Добровольческое движение ОУН заявила, что не допустит проведение в городах Украины выставки "Квантовый скачок Шевченко", на которую недавно в метро Киева напал неизвестный с ножом, повредив большинство экспонатов. Об этом сообщает Укринформ.

Сегодня в Киеве члены ОУН провели акцию протеста под Национальным музеем Тараса Шевченко, который является организатором выставки.

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Активисты держали украинские флаги и скандировали "Руки прочь от Шевченко!".

"Мы не дадим "гастролировать" с этой выставкой по стране. Выставку планируется провести в Виннице, Львове и Житомире", - сказал лидер ОУН Николай Кохановский.

Вместе с тем гендиректор музея Дмитрий Стус, выйдя к протестующим, заявил, что выставка "Квантовый скачок Шевченко" будет продолжена.

"Когда была идея сделать эту выставку, мы обсудили на научном совете, и научный совет ее поддержала. Это инициатива художника и нашей молодежи, и я буду ее поддерживать. Выставка была призвана для того, чтобы привлечь внимание к творчеству Шевченко", - отметил директор музея.

Во время акции у здания музея присутствовали сотрудники полиции.

17 февраля на станции киевского метро "Тараса Шевчченко" молодой человек с ножом напал на выставку "Квантовый скачок Шевченко", повредив большинство работ.

Выставка, подготовленная иллюстратором Александром Греховым, экспонировалась на платформе в течение десяти дней. Целью была популяризация Кобзаря через эксперименты с его образом в сочетании с популярными персонажами.

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Теги: выставка, оун, искусство, тарас шевченко, коханивский
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