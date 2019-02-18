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18.02.2019, 13:22

Порезал ножом. Выставку в киевском метро закроют из-за вандала

Порезал ножом. Выставку в киевском метро закроют из-за вандала - Фото
Фото: Ирина Голод

Попытка популяризации Тараса Шевченко путем сочетания его портрета с другими узнаваемыми персонажами вызвала агрессию

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Большинство постеров на станции киевского метро "Тараса Шевченко" на прошедших выходных были уничтожены, в связи с чем выставка досрочно прекращена. Об этом сообщается в Facebook музея Шевченко.

Выставка плакатов "Квантовый скачок Шевченко. Метро", подготовленная иллюстратором Александром Греховым, экспонировалась на платформе в течение десяти дней. Целью была популяризация Кобзаря через эксперименты с его образом в сочетании с популярными персонажами.

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В воскресенье большинство постеров выставки было уничтожено молодым человеком, вооруженным ножом.

"Мы против агрессии и вандализма. Поэтому коллективно решили досрочно закрыть выставку. Безопасность пассажиров и посетителей выставки важнее идеологических или художественных амбиций", - отмечают в музее.

Подобный вандализм, говорится в сообщении, "толкает нас к тоталитарному обществу, когда отдельная группа людей решает, какое искусство имеет право на существование, а какое является "дегенеративным" или "неправильным".

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Теги: вандал, метро, выставка, тарас шевченко
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