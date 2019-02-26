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26.02.2019, 21:19

Ветеран АТО выставит Шевченко-спайдермена в своем заведении

Ветеран АТО выставит Шевченко-спайдермена в своем заведении - Фото
Скриншот с видео

Ветеран АТО Леонид Остальцев осудил националиста, порезавшего плакаты с Тарасом Шевченко в столичном метро

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Основатель проектов Veterano Coffee и Pizza Veterano ветеран АТО Леонид Остальцев договорился с автором постеров о Тарасе Шевченко художником Александром Грековым о проведении выставки "Квантовый прыжок Шевченко" в одном из ресторанов сети. Об этом Остальцев сообщил в Facebook.

Как известно, после того как националист из Винницы Юрий Павленко (Хорт) порезал ножом плакаты с Шевченко, выставленные в киевском метро, стал публично угрожать их автору, а также после угроз срыва выставки со стороны других националистов, от демонстрации работ Грекова отказались во Львове и Виннице.

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"Ну что. В воскресенье я увидел эту новость (об отказе проведения выставки, - ред.). Прочитал все, что было по этой ситуации. Возмутился. Возмутился потому что какой-то и...п порезал плакаты на станции метро, потом начал запугивать автора, а затем некоторые локации начали отменять выставки у себя, из-за страха, что на них нападут", - написал Остальцев.

Он сообщил, что связался с Грековым и договорился что выставка "Квантовый скачок Шевченко" будет проходить "у нас в #VeteranoResto".

Остальцев также отметил, что ему работы очень понравились. По его мнению, эта "выставка привлечет гораздо больше внимания молодежи, чем все занятия по украинской литературе".

17 февраля на станции киевского метро "Тараса Шевчченко" молодой человек с ножом напал на выставку "Квантовый скачок Шевченко", повредив большинство работ.

21 февраля националистическая организация Добровольческое движение ОУН заявила, что не допустит проведение этой выставки в городах Украины.

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Теги: выставка, тарас шевченко, Александр Греков, Юрий Хорт, Pizza Veterano
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