Вторжение инопланетян в Англию: вышел тизер "Войны миров" - видео

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Премьера запланирована на осень, точной даты пока нет. Снимали трехсерийное кино о "событиях" начала XX века по Герберту Уэллсу в Ливерпуле.

Появился трейлер телесериала "Война миров" по одноименному роману британского писателя-фантаста Герберта Уэллса. Короткий ролик опубликован в YouTube телеканала BBC One, где и будет показан сериал.

По сюжету, в период правления короля Эдуарда VII с небес в английской глубинке падает нечто, что оказывается кораблем инопланетян. Начинается вторжение. На фоне этого у Джорджа (сыграл Рейф Сполл) и Эми (Элеонор Томлинсон) развивается любовная история.

В сериале сценариста Питера Харнесса и режиссера Крейга Вевиро также сыграли Руперт Грейвс (роль Фредерика) и Роберт Карлайл (роль Огилви).

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Теги: кино, Война миров
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