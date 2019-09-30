Вторжение инопланетян в Англию: вышел тизер "Войны миров" - видео

Появился трейлер телесериала "Война миров" по одноименному роману британского писателя-фантаста Герберта Уэллса. Короткий ролик опубликован в YouTube телеканала BBC One, где и будет показан сериал.

По сюжету, в период правления короля Эдуарда VII с небес в английской глубинке падает нечто, что оказывается кораблем инопланетян. Начинается вторжение. На фоне этого у Джорджа (сыграл Рейф Сполл) и Эми (Элеонор Томлинсон) развивается любовная история.

В сериале сценариста Питера Харнесса и режиссера Крейга Вевиро также сыграли Руперт Грейвс (роль Фредерика) и Роберт Карлайл (роль Огилви).

Ранее в 2019 году сериал HBO "Чернобыль" спровоцировал туристический бум в Зоне отчуждения и получил три премии "Эмми".

На фоне популярности локации ученые собираются гнать под Чернобылем крафтовый самогон Atomik.

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