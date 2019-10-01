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Том Круз приехал в Киев и зашел на Банковую к Зеленскому: фото

Том Круз приехал в Киев и зашел на Банковую к Зеленскому: фото - Фото
Владимир Зеленский и Том Круз (Фото - president.gov.ua)
01.10.2019, 09:53

Пресс-служба ОПУ сообщает, что звездный голливудский актер прибыл в Киев по приглашению президента

Президент Владимир Зеленский встретился на Банковой с популярным голливудским актером Томом Крузом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Круз сообщил Зеленскому, что "заинтересовался украинскими локациями" для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это, по его словам, стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину. 

Президент рассказал гостю "о собственном опыте работы в киноиндустрии". 

Зеленский отметил, что недавно Рада приняла закон о компенсации иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине.

"Закон будет содействовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену", - отмечают в пресс-службе.

Президент также выразил надежду на то, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко Том Круз
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