Зеленский: Я сделаю все, чтобы Украина стала киногосударством

Владимир Зеленский - Фото - Facebook

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинского кино. Он написал поздравление в Facebook.

Зеленский заявил, что он мечтает и сделает все, чтобы Украина стала мощным кинематографическим государством: "Мы должны наладить весь кинопроцесс - от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свои самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах".

По словам президента, первый шаг на пути к этой цели уже сделан: "Окончательное утверждение законопроекта про rebates сделает Украину благоприятной для иностранного кинобизнеса".

По мнению Зеленского, это позволит украинским производителям фильмов получить международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции: "Мы должны дать украинским кинематографистам возможность делать две прекрасных вещи - снимать кино и жить".

"Сегодня я не просто поздравляю с Днем украинского кино. Как требовательный зритель я вместе с миллионами украинцев жду на захватывающие киноновинки уже в ближайшем будущем! Создадим украинское кино вместе!", - резюмировал Зеленский.

Согласно отчету Госкино, за последние пять лет создано 173 фильма, из них 110 уже представлены зрителю. Общие кассовые сборы - около 473 млн грн, фильмы посмотрели 8,1 млн человек.

12 сентября Верховная Рада приняла закон о господдержке кино.

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