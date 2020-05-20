В космос летит аватар. Трансляция запуска ракеты H-IIB с кораблем "Белый аист"

На сегодня, 20 мая в 20:31 по киевскому времени, в Японии запланирован прощальный старт ракеты-носителя H-IIB 304 с беспилотным кораблем Kounotori-9, который отвезет грузы на Международную космическую станцию. По местному времени будет середина ночи.

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Старт состоится с площадки Ёсинобу на острове Танэгасима в южном регионе Японии. Это девятая миссия Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по снабжению МКС. Kounotori отправится туда в последний раз; впервые он был запущен в сентябре 2009-го.

Сейчас JAXA разрабатывает новый корабль, который будет с многоразовым герметичным отсеком для полезной нагрузки и возможностью перевозить еще больше грузов благодаря облегченной конструкции. Новые HTV-X с 2022 года будут стыковаться с МКС автоматически:

Корабль

H-II Transfer Vehicle или HTV (Kounotori с японского — "Белый аист") — японский беспилотный автоматический грузовик для доставки на МКС различных грузов: продуктов, воды, топлива, кислорода и азота, техники и прочего. Форма — цилиндр, габариты — около 10 м в длину и 4,4 м в диаметре.

Запускается раз в год и в сравнении с российским "Прогрессом" и американским Dragon имеет значительно более вместительный "трюм" — может нести до 6,2 т грузов. После разгрузки на МКС грузовик забивают отходами, отстыковывают и сводят с орбиты: он сгорает в атмосфере.

HTV-9 доставит более 4 т грузов, в том числе последнюю партию из шести литий-ионных аккумуляторов для замены устаревших никель-водородных батарей на сегменте S6 станции. Три предыдущие миссии Kounotori также возили аккумуляторы - с января 2017-го.

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Также на борту:

- модуль для эксперимента с горением SCEM для определения роли гравитации в воспламенении и распространении пламени на твердых материалах в условиях МКС без естественной конвекции;

- фотокамера для микросателлитов и кубсатов iSIM. Это HD-камера от испанской компании Satlantis для съемки поверхности Земли;

- разные материалы для коммерческого проекта "космического медиа-бизнеса". Проведут демо-испытания системы двусторонней прямой трансляции по новому спецпротоколу передачи данных и с новым приложением двусторонней связи.

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Япония также запускает на МКС первый в мире общедоступный "космический аватар" от компании ANAHD и JAXA. Аватар развернут возле иллюминатора внутри японского модуля Kibo.

Любой желающий сможет из помещения в Токио удаленно управлять этой бортовой системой и просматривать видео Земли в реальном времени. JAXA считает, что технология роботизированных аватаров позволит коммерциализировать использование МКС.

Что повезет астронавтам на МКС японский грузовик, подробно можно почитать здесь (на японском с картинками), либо менее подробно здесь (на английском).

По плану, корабль пристыкуется к МКС в понедельник (25 мая) и пробудет там два месяца.

Ракета

H-IIB — двухступенчатая одноразовая ракета-носитель среднего класса от Mitsubishi Heavy Industries. Используется для вывода Kounotori к МКС и заброски других грузов на низкую опорную или геостационарную орбиту.

Всё готово (фото — twitter.com/MHI_LS):

Высота — около 57 м, диаметр — 5,2 м, стартовая масса — 531 тонна.

Два двигателя (LE-7A) первой ступени ракеты работают на смеси жидкого кислорода/водорода, а четыре твердотопливных боковых ускорителя (SRB-A3) — на высокотоксичном полибутадиене.

Это последний запуск такой ракеты: ей на смену придет разрабатываемая сейчас H-III.

Эмблема миссии:







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