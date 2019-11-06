Кабмин уволил "главного по космосу" в Украине: уже есть замена

Павел Дегтяренко (скриншот из видеозаписи LB.ua)

Сегодня, 6 ноября, Кабинет министров уволил Павла Дегтяренко с должности руководителя Государственного космического агентства Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГКАУ.

Исполнение обязанностей председателя агентства возложено на замглавы ГКАУ Владимира Михеева.

Читайте также: Зеленский открыл космос для частных компаний

Дегтяренко родился в 1962 году в Смеле Черкасской области. Окончил Ленинградский механический институт ("производство летательных аппаратов". С 1985 года строил карьеру в конструкторском бюро Южное в Днепре, в том числе по проектам "Антарес", "Морской старт" и "Наземный старт".

Работал инженером-конструктором по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, позднее - руководителем отделов. С 2010-го - главный конструктор и начальник КБ-1 предприятия по системному проектированию ракет и ракетных комплексов.

По данным Интерфакса, Дегтяренко был замешан в скандале из-за увольнения врио Южмаша Сергея Войта.

Михеев родился в 1975 году в Дружковке Донецкой области, получил образование в Харьковском госуниверситете (прикладная математика), работал в КБ Полисвит ПО Коммунар в Харькове. С 2013-го по осень 2015 года - замглавконструктора на "Коммунаре".