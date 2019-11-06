Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин уволил "главного по космосу" в Украине: уже есть замена

Кабмин уволил "главного по космосу" в Украине: уже есть замена - Фото
Павел Дегтяренко (скриншот из видеозаписи LB.ua)
06.11.2019, 13:27

Павел Дегтяренко в 2017 году был назначен в Государственное космическое агентство Украины на пятилетний срок

Сегодня, 6 ноября, Кабинет министров уволил Павла Дегтяренко с должности руководителя Государственного космического агентства Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГКАУ.

Исполнение обязанностей председателя агентства возложено на замглавы ГКАУ Владимира Михеева.

Читайте также: Зеленский открыл космос для частных компаний

Дегтяренко родился в 1962 году в Смеле Черкасской области. Окончил Ленинградский механический институт ("производство летательных аппаратов". С 1985 года строил карьеру в конструкторском бюро Южное в Днепре, в том числе по проектам "Антарес", "Морской старт" и "Наземный старт".

Работал инженером-конструктором по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, позднее - руководителем отделов. С 2010-го - главный конструктор и начальник КБ-1 предприятия по системному проектированию ракет и ракетных комплексов.

По данным Интерфакса, Дегтяренко был замешан в скандале из-за увольнения врио Южмаша Сергея Войта.

Михеев родился в 1975 году в Дружковке Донецкой области, получил образование в Харьковском госуниверситете (прикладная математика), работал в КБ Полисвит ПО Коммунар в Харькове. С 2013-го по осень 2015 года - замглавконструктора на "Коммунаре".

Напишите нам
космос гкау павел дегтяренко Владимир Михеев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 