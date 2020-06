Илон Маск запускает на орбиту спутники Starlink и зондирования Земли: трансляция

На сегодня, 25 июня в 23:39 по киевскому времени, предварительно запланирован запуск в космос десятой партии (в этот раз из 58 единиц, а не стандартные 60) спутников для глобального интернет-проекта Starlink от компании Илона Маска и других аппаратов. Средство выведения на орбиту — ракета Falcon 9 от SpaceX. Запуск с более чем 15 тоннами груза состоится с площадки SLC-39A базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

ПОЛЕТ. Маршевая ступень ракеты B1051 летала ранее в мисcиях DM-1 (март 2019 года), RADARSAT (июнь 2019-го), Starlink-3 (январь 2020-го) и Starlink-6 (апрель-2020). Спустя девять минут после старта она должна сесть на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане – это покажут в прямом эфире.

Вспомогательные службы SpaceX попытаются поймать падающие с высоты линии Кармана створки головного обтекателя. Для этого в месте предполагаемого их спуска на парашютах находятся морские корабли Go Ms. Tree и Go Ms. Chief с надводными сетями.

СПУТНИКИ. 260-килограммовые аппараты Starlink выведут на опорную орбиту с параметрами 220×380 км; после проверки работоспособности их поднимут до высоты 550 км с наклонением 53°. Те, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты. Все "старлинки" в этой миссии уже будут с козырьками от солнца в угоду астрономам.

Первую пачку тест-спутников Starlink запустили 24 мая 2019-го, вторую (уже полнофункциональные) — в ноябре 2019-го, третью — 7 января 2020-го, четвертую — 29 января, пятую — 17 февраля, шестую — 18 марта, седьмую — 22 апреля, восьмую - 4 июня, девятую – 13 июня. Все о них можно почитать здесь.

Дополнительная полезная нагрузка — два 55-килограммовых аппарата BlackSky Global - №5 и №6: это коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли. Они могут около 3 лет снимать поверхность с высоты 478—591 км с разрешением — до 90-110 см. Компания надеется вывести 16 спутников на низкую околоземную орбиту к началу 2021 года, что позволит снимать почти любую заселенную точку Земли с периодичностью в 1 ч. Конечная группировка в 60 аппаратов снизит этот период до 10-15 минут.

РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь.

30 мая 2020-го состоялся первый пилотируемой запуск корабля SpaceX. Первая часть миссии - полет к МКС, успешно завершена.

Впервые в космос людей доставила частная компания, а не государства (СССР, США, РФ и КНР).

23 июня Китай успешно вывел в космос спутник BeiDou-3, который стал последним в орбитальной группировке собственной системы навигации КНР.

