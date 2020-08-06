Китай запустил спутник зондирования Земли: видео старта в токсичном облаке

Сегодня, 6 августа в 07:01 утра по киевскому времени, с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу Китай запустил на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-9-04 и еще два аппарата - Pixing-3B и Qinghua. Об этом пишет Синьхуа, подробно – в соцсетях любители космоса.

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По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), основной спутник запуска с разрешением до субметрового уровня будет применяться для городского планирования и сельского хозяйства, а также для помощи при спасательных операциях во время стихийных бедствий и при прокладке дорог.

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Qinghua - это демонстратор новых технологий спутниковой навигации, а конкретный функционал Pixing-3B, также демо-спутника, неизвестен.

Аппараты вывела в космос двухступенчатая одноразовая ракета Long March-2D высотой 41 м, диаметром 3,35 м и стартовой массой свыше 232 тонн. Она работает на крайне токсичной топливой паре гептил+амил (окислитель). Именно наличие второго объясняет яркое облако оранжевого цвета при старте.

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