Зеленский: Корпус корвета для Украины заложен в Турции, скоро ждем беспилотники Bayraktar
04.07.2021, 11:30
Владимир Зеленский (Фото – скриншот из видео пресс-службы президента)
К 2023 году будет достроен современный украинский корвет, корпус уже заложен в Турции. Скоро в Украину прибудут беспилотники Bayraktar для Военно-морских сил. Об этом во время выступления на праздновании Дня ВМС Украины заявил президент Владимир Зеленский.
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По словам Зеленского, в Турции завершается подготовка украинских экипажей для управления беспилотниками. Поставка БПЛА Bayraktar ожидается в ближайшее время.
В Турции уже заложен корпус современного корвета, который должен быть достроен на украинской верфи в 2023 году, заявил Зеленский.
- В ноябре 2019 года Зеленский заявил, что в течение девяти лет ВМС получат четыре корвета проекта 58250 (серия "Володимир Великий").
- В декабре 2020 года стало известно, что для совместного с Украиной строительства корветов Турция выбрала завод Океан.
- В январе 2021 года в командовании ВМС заявили, что корвет для Украины будет заложен в ближайшие месяцы.
- В том же месяце командование ВМС заявило, что в этом году боевой флот получит улучшенные ударные дроны Bayraktar TB2.
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