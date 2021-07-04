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Зеленский: Корпус корвета для Украины заложен в Турции, скоро ждем беспилотники Bayraktar

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2021, 11:30
Зеленский: Корпус корвета для Украины заложен в Турции, скоро ждем беспилотники Bayraktar - Фото
Владимир Зеленский (Фото – скриншот из видео пресс-службы президента)

К 2023 году будет достроен современный украинский корвет, корпус уже заложен в Турции. Скоро в Украину прибудут беспилотники Bayraktar для Военно-морских сил. Об этом во время выступления на праздновании Дня ВМС Украины заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, в Турции завершается подготовка украинских экипажей для управления беспилотниками. Поставка БПЛА Bayraktar ожидается в ближайшее время.

В Турции уже заложен корпус современного корвета, который должен быть достроен на украинской верфи в 2023 году, заявил Зеленский.

Читайте также: В Украине будут делать ударные БПЛА и корветы по технологии Турции – соглашение

Денис Юдин
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Bayraktar Владимир Зеленский вмс корвет
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