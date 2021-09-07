В Турции прошла церемония закладки корвета Ada для ВМС Украины – фото, видео

В Турции прошла церемония закладки корабля класса Ada для Военно-морских сил ВСУ. Ожидается, что корвет будет переправлен в Украину в следующем году, передает пресс-служба ВМС ВСУ.

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Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле. Как отмечают в ВМС ВСУ, строительство корвета продолжается с 28 апреля 2021-го, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса проходит торжественная церемония закладки киля корабля. По нынешним договоренностям, корвет переправят в Украину в 2022 году, а в состав ВМС ВСУ он войдет в 2024-м.

Торжественная церемония закладки киля корабля прошла в Турции при участии делегации Минобороны во главе с командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой. По его словам, все договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые – "даже с опережением установленных сроков". Он привел в пример беспилотники Bayraktar TB2, которые уже есть в Украине.

Народный депутат фракции Слуга народа Игорь Копытин показал видео из Стамбула.

Как ранее сообщали в Минобороны, корпус первого корвета построят в Турции, а оснащение, установление вооружения и доведение до полной готовности состоится в Украине. Особенностью контракта является поэтапная передача украинской стороне технологий строительства кораблей этого класса. Все следующие корветы класса Ada будут построены исключительно на украинских мощностях.

СПРАВКА. Корветы Ada имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Экипаж – 106 человек. На корветах установлено восемь противокорабельных ракет Гарпун, торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корветы ADA оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ. На таких кораблях есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Также предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

14 декабря 2020 года министр обороны Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд украинской армии.

В конце августа Военно-морские силы ВСУ начали формировать состав экипажа для первого корвета Ada.

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Оксана Житнюк

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