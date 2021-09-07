В Турции прошла церемония закладки корвета Ada для ВМС Украины – фото, видео
В Турции прошла церемония закладки корабля класса Ada для Военно-морских сил ВСУ. Ожидается, что корвет будет переправлен в Украину в следующем году, передает пресс-служба ВМС ВСУ.
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Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле. Как отмечают в ВМС ВСУ, строительство корвета продолжается с 28 апреля 2021-го, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса проходит торжественная церемония закладки киля корабля. По нынешним договоренностям, корвет переправят в Украину в 2022 году, а в состав ВМС ВСУ он войдет в 2024-м.
Торжественная церемония закладки киля корабля прошла в Турции при участии делегации Минобороны во главе с командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой. По его словам, все договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые – "даже с опережением установленных сроков". Он привел в пример беспилотники Bayraktar TB2, которые уже есть в Украине.
Народный депутат фракции Слуга народа Игорь Копытин показал видео из Стамбула.
Как ранее сообщали в Минобороны, корпус первого корвета построят в Турции, а оснащение, установление вооружения и доведение до полной готовности состоится в Украине. Особенностью контракта является поэтапная передача украинской стороне технологий строительства кораблей этого класса. Все следующие корветы класса Ada будут построены исключительно на украинских мощностях.
- 14 декабря 2020 года министр обороны Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд украинской армии.
- В конце августа Военно-морские силы ВСУ начали формировать состав экипажа для первого корвета Ada.
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