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Флот Украины начал формировать экипажи для будущего турецкого корвета Ada – Мілітарний

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 13:35
Флот Украины начал формировать экипажи для будущего турецкого корвета Ada – Мілітарний - Фото
Корвет класса Ada (Фото - aa.com.tr)

Военно-морские силы начали формировать состав экипажа для первого корвета Ada, который Украина построит совместно с Турцией. Об этом сообщает Мілітарний портал со ссылкой на источники в ВМС.

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"Сначала будущую команду ждет курс теоретической подготовки, а затем обучение по профессиональным специальностям", – пишет издание.

Отмечается, что на корвет набирают как действующих военнослужащих флота, так и всех желающих.

LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу ВМСУ.

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Станислав Стороженко
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вмс Турция минобороны корвет Ada
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