Флот Украины начал формировать экипажи для будущего турецкого корвета Ada – Мілітарний
30.08.2021, 13:35
Корвет класса Ada (Фото - aa.com.tr)
Военно-морские силы начали формировать состав экипажа для первого корвета Ada, который Украина построит совместно с Турцией. Об этом сообщает Мілітарний портал со ссылкой на источники в ВМС.
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"Сначала будущую команду ждет курс теоретической подготовки, а затем обучение по профессиональным специальностям", – пишет издание.
Отмечается, что на корвет набирают как действующих военнослужащих флота, так и всех желающих.
LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу ВМСУ.
- 21 декабря 2020 году судостроительный завод Океан подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для военно-морских сил Украины.
- 26 июля Милитарный портал сообщил, что Украина подписала с Турцией рамочное соглашение на строительство двух корветов класса ADA для ВМС ВС Украины.
- Турецкие корабли поступят на флот не ранее 2025-2030 годов.
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