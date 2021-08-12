UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны не исключает достройку "Владимира Великого", но надо 8,3 млрд гривень

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 13:47
Минобороны не исключает достройку
Секции "Владимира Великого" на обанкротившемся Черноморском судостроительном заводе (Фото - Defence Express)

Министерство обороны подсчитало, что для достройки корабля "Владимир Великий" Украине необходимо 8,3 млрд гривень – его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе ВМСУ "Гетьмана Сагайдачного", – говорит глава Минобороны Андрей Таран.

По его словам, достройка корабля тесно связана с приобретением новых возможностей украинскими предприятиями, которые будут достраивать корветы класса Ada.

Сообщается, что на "Владимир Великий" уже вложили 569 млн грн при курсе 8$ – его готовность составляет 17%.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вмс флот фрегат Владимир Великий корвет Андрей Таран гетьман сагайдачный
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 