Минобороны не исключает достройку "Владимира Великого", но надо 8,3 млрд гривень
Министерство обороны подсчитало, что для достройки корабля "Владимир Великий" Украине необходимо 8,3 млрд гривень – его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат". Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе ВМСУ "Гетьмана Сагайдачного", – говорит глава Минобороны Андрей Таран.
По его словам, достройка корабля тесно связана с приобретением новых возможностей украинскими предприятиями, которые будут достраивать корветы класса Ada.
Сообщается, что на "Владимир Великий" уже вложили 569 млн грн при курсе 8$ – его готовность составляет 17%.
- 21 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский и экс-командующий ВМС Игорь Воронченко подтвердили, что в течение девяти лет ВМФ Украины получат четыре корвета проекта 58250 (серия "Володимир Великий"). В 2021-м году завершился процесс полной ликвидации Черноморского судостроительного завода, который строил "Владимир Великий".
- 21 декабря 2020 году судостроительный завод Океан подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для военно-морских сил Украины. 26 июля Милитарный портал сообщил, что Украина подписала с Турцией рамочное соглашение на строительство двух корветов класса ADA для ВМС ВС Украины. Турецкие корабли поступят на флот не ранее 2025-2030 годов.
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