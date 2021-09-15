Корвет типа ADA войдет в состав флота в 2024 году – командующий ВМС

Корвет типа ADA войдет в состав ВМС Украины в 2024 году, заявил в интервью агентству АрмияInform командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Неижпапы, уже сформированы 13 секций и киль корвета, строительство которого началось в Турции в апреле 2021 года. К апрелю следующего года должны быть изготовлены все секции.

По договоренностям с Турцией, корвет будет передан Украине в 2022 году и должен войти в состав флота в 2024-м.

"Мы надеемся, что в 2024 году у ВМС ВС Украины будет первая тактическая группа в составе нескольких ракетных катеров, которые планируем построить вместе с нашими партнерами из Великобритании, и корвета", – заявил Неижпапа.

На корветах типа ADA, по словам Неижпапы, будут размещены комплексы ПВО малой дальности, современная система боевого управления, гидролокатор для поиска подводных лодок, система РЭБ и другие системы.

27 июля 2021 года в Минобороны показали, как идет строительство корвета для Украины в Турции – кадры.

В августе в Минобороны заявили, что ожидают поступление корветов ADA на флот не раньше 2025 года.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.