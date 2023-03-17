Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии в НАТО – Эрдоган

Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии на членство в НАТО. Вопрос будет рассмотрен в турецком парламенте. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинисте в Анкаре, сообщает Анадолу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Эрдогана, Финляндия предприняла "искренние и конкретные шаги по устранению обеспокоенности Анкары в сфере безопасности".

"Решение о раздельном рассмотрении заявок в НАТО было принято ввиду отсутствия в Финляндии акций пособников террористов, чего не скажешь о Швеции", – сказал Эрдоган.

По его словам, переговоры с Швецией по вопросу заявки на членство в НАТО продолжатся. Эрдоган сказал, что Стокгольму был передан список из 120 "террористов", выдачу которых Турция поставила условием одобрения заявки Швеции.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что заявка Финляндии в НАТО будет утверждена парламентом до майских выборов в Турции.

В январе 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.

Читайте также: Россия угрожает Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, искандерами и гиперзвуком

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.