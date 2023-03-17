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Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии в НАТО – Эрдоган

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 17:22
Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии в НАТО – Эрдоган - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии на членство в НАТО. Вопрос будет рассмотрен в турецком парламенте. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинисте в Анкаре, сообщает Анадолу.

По словам Эрдогана, Финляндия предприняла "искренние и конкретные шаги по устранению обеспокоенности Анкары в сфере безопасности".

"Решение о раздельном рассмотрении заявок в НАТО было принято ввиду отсутствия в Финляндии акций пособников террористов, чего не скажешь о Швеции", – сказал Эрдоган.

По его словам, переговоры с Швецией по вопросу заявки на членство в НАТО продолжатся. Эрдоган сказал, что Стокгольму был передан список из 120 "террористов", выдачу которых Турция поставила условием одобрения заявки Швеции.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что заявка Финляндии в НАТО будет утверждена парламентом до майских выборов в Турции.

  • В январе 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.

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Вадим Ребрина
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