Джонсон предупредил Европу: Предстоит выбор – газ из России или защита Украины и мира
Европе скоро предстоит выбор – закупать энергоносители из России или поддерживать Украину, мир и стабильность. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время речи на банкете лорда-мэра в Гилдхолле.
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Он отметил, что западное сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины не потому, что хочет стать противником России или окружить ее. По словам Джонсона, это делается потому, что Запад привержен ценностям демократии и свободы, которые разделяют большое количество людей в Европе.
Премьер Великобритании отметил, что Запад быстро ответил, когда Польша попросила о помощи в ситуации с искусственным миграционным кризисом на ее границах с Беларусью.
"Я надеюсь, что другие европейские страны осознают: скоро предстоит выбор между направлением все большего количества российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы и защитой Украины, отстаиванием дела мира и стабильности", – сказал он.
- С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- В Офисе президента заявили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
- По данным таблоида Mirror, Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.
- Также в Европе с осени наблюдается энергетический кризис: запасы газа упали до 10-летнего минимума, а цены на него взлетели до рекордных показателей. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в ЕС через российско-немецкий газопровод Северный поток-2 после получения разрешения регулятора ФРГ. Многие считают это шантажом Кремля.
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