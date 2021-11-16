Джонсон предупредил Европу: Предстоит выбор – газ из России или защита Украины и мира

Европе скоро предстоит выбор – закупать энергоносители из России или поддерживать Украину, мир и стабильность. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время речи на банкете лорда-мэра в Гилдхолле.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что западное сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины не потому, что хочет стать противником России или окружить ее. По словам Джонсона, это делается потому, что Запад привержен ценностям демократии и свободы, которые разделяют большое количество людей в Европе.

Премьер Великобритании отметил, что Запад быстро ответил, когда Польша попросила о помощи в ситуации с искусственным миграционным кризисом на ее границах с Беларусью.

"Я надеюсь, что другие европейские страны осознают: скоро предстоит выбор между направлением все большего количества российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы и защитой Украины, отстаиванием дела мира и стабильности", – сказал он.

Читайте также: США бьют тревогу, Зеленский просит – без паники. Реально ли новое вторжение России в Украину

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.