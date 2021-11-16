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Минобороны Литвы: Миграционный кризис может быть прикрытием для агрессии РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 18:22
Минобороны Литвы: Миграционный кризис может быть прикрытием для агрессии РФ против Украины - Фото
Границу Беларуси и ЕС пытались пересечь мигранты (фото - скриншот видео)

Россия может использовать миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза как прикрытие своих активных действий, направленных против Украины. Такое заявление 16 ноября сделал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью радиостанции LRT.

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Литовский чиновник подчеркнул, что миграционный кризис спровоцирован РФ намеренно, и сейчас он уже переходит в гуманитарный.

"Мы этим очень обеспокоены, потому что Россия продемонстрировала свою способность быстро перемещать достаточно большие мощности на большие расстояния", – сказал Анушаускас.

Министр обороны констатировал, что Украина более основательно, чем 7 лет назад, подготовлена к тому, чтобы противостоять российской агрессии. Однако, по его словам, такая ситуация не исключает сложные последствия.

"Россия не отводит свои войска от границы, она не заключила договоренности, которые бы позволили Украине чувствовать себя в большей безопасности", – констатировал чиновник.

Анушаускас не видит признаков движения к миру со стороны России. Он полагает, что угроза российской военной агрессии еще велика.

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Яна Катасонова
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беларусь мигранты литва агрессия Арвидас Анушаускас
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