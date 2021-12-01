Польша ввела запрет на посторонних в пограничной с Беларусью зоне: кого затронет
Польша до 1 марта 2022 года ввела запрет на пребывание посторонних в приграничной с Беларусью зоне из-за попыток "мигрантов Лукашенко" прорваться в ЕС. Соответствующее распоряжение министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского выложено на сайте МВД страны.
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Польский президент Анджей Дуда подписал эту поправку к закону об охране госграницы.
Действие запрета распространяется на 183 населенных пункта вдоль границы с Беларусью не далее 3 км от нее. Ранее в этой зоне действовало чрезвычайное положение.
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Запрет не затронет работу экстренных служб, скорой помощи, а также военнослужащих и сотрудников различных силовых органов. Предусмотрены и другие исключения – в основном для жителей этой зоны, людей, работающих в этих районах, студентов, священнослужителей и тех, кто занимается решением административных вопросов.
Командир Погранслужбы Польши может по своему усмотрению разрешить находиться на территории под запретом и другим лицам, в частности журналистам.
"Участились инциденты, в том числе с применением оружия, спровоцированные службами Беларуси", – подчеркнули у Каминьского.
Для стабилизации ситуации в случае проблем пограничникам разрешено применение различных принудительных мер и средств, включая электрошокеры.
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