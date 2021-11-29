Польша предупредила Украину о сохранении опасности гибридных атак со стороны Беларуси
Высокая вероятность гибридных атак со стороны Беларуси против Украины сохраняется. Об это сообщил глава МВД Польше Мариуш Каминский своему украинскому коллеге Денису Монастырскому. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Собеседники обменялись информацией об актуальной ситуации на границе с Беларусью, видении дальнейшего развития событий и планов по реагированию.
Глава польского правоохранительного ведомства сообщил о временной деэскалации напряжения, а также очевидных признаках изменения тактики действий нелегальных мигрантов, которые пытаются прорваться через беларусско-польскую границу, штурмуя его в разных местах небольшими группами.
Каминский отметил, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак со стороны Беларуси и против Украины.
Монастырский рассказал о деталях специальной пограничной операции "Полесье".
"Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы взорвать стабильность нашего государства, распылить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС", – сказал украинский министр.
- 8 ноября 2021-го большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созвала силы теробороны и не исключила эскалации с жертвами.
- 21 ноября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что Польша может закрыть границу с Беларусью в связи с попытками режима Лукашенко устроить миграционный кризис в Европе.
- 23 ноября стартовала спецоперация "Полесье" для усиленной охраны украинской границы с Беларусью.
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