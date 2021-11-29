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Польша предупредила Украину о сохранении опасности гибридных атак со стороны Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 18:50
Польша предупредила Украину о сохранении опасности гибридных атак со стороны Беларуси - Фото
Мигранты на границе Польши и Беларуси EPA

Высокая вероятность гибридных атак со стороны Беларуси против Украины сохраняется. Об это сообщил глава МВД Польше Мариуш Каминский своему украинскому коллеге Денису Монастырскому. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Собеседники обменялись информацией об актуальной ситуации на границе с Беларусью, видении дальнейшего развития событий и планов по реагированию.

Глава польского правоохранительного ведомства сообщил о временной деэскалации напряжения, а также очевидных признаках изменения тактики действий нелегальных мигрантов, которые пытаются прорваться через беларусско-польскую границу, штурмуя его в разных местах небольшими группами.

Каминский отметил, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак со стороны Беларуси и против Украины.

Монастырский рассказал о деталях специальной пограничной операции "Полесье".

"Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы взорвать стабильность нашего государства, распылить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС", – сказал украинский министр.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В Польше назвали кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". Украинские власти усилили границу с РБ техникой, военными и беспилотниками.

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Наталия Медведева
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граница польша беларусь мигранты мвд Денис Монастырский
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