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150 мигрантов пытались прорваться в Польшу: пограничников слепили лазерами – фото, видео

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22.11.2021, 13:43
150 мигрантов пытались прорваться в Польшу: пограничников слепили лазерами – фото, видео - Фото
Граница Польши и Беларуси (Фото - Twitter Минобороны Польши)

В Польше около 150 мигрантов попытались прорваться через границу со стороны Беларуси. Об этом сообщает пограничная служба в Twitter. Также в комментарии RMF 24 представительница службы Анна Михальская сообщила, что мигранты бросали в пограничников камни, пытались слепить лазерами и фонариками.

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Польские пограничники показали видео попыток прорыва мигрантов 21 ноября на посту в Дубиче Черкевне.

"Около 150 агрессивно настроенных иностранцев пытались прорваться на территорию Польши. Нападение на польскую границу контролировали беларуские службы", – сказано в сообщении.

"Атака началась с бросания камнями в сторону польских постов. Потом было ослепление фонариками и лазерами, через ограждение перебросили деревянный пешеходный мост – таким образом мигранты пытались прорваться", – сообщила Михальская.

Использование лазера подтвердили и в Минобороны.

150 мигрантов пытались прорваться в Польшу: пограничников слепили лазерами – фото, видео

150 мигрантов пытались прорваться в Польшу: пограничников слепили лазерами – фото, видео

По данным пограничников, за минувшие сутки было 346 попыток незаконного пересечения границы.

Также пограничники сообщили о задержании "курьеров", которые доставляли мигрантов к границе. Среди них – двое украинцев, двое узбеков и один таджик. Всего с начала кризиса польские правоохранители задержали 304 "курьера".

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Оксана Житнюк
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граница польша беларусь мигранты
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