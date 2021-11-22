150 мигрантов пытались прорваться в Польшу: пограничников слепили лазерами – фото, видео
В Польше около 150 мигрантов попытались прорваться через границу со стороны Беларуси. Об этом сообщает пограничная служба в Twitter. Также в комментарии RMF 24 представительница службы Анна Михальская сообщила, что мигранты бросали в пограничников камни, пытались слепить лазерами и фонариками.
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Польские пограничники показали видео попыток прорыва мигрантов 21 ноября на посту в Дубиче Черкевне.
"Около 150 агрессивно настроенных иностранцев пытались прорваться на территорию Польши. Нападение на польскую границу контролировали беларуские службы", – сказано в сообщении.
Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placowke w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemcow probowalo wedrzec sie na terytorium Polski.— Straz Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021
Atak na polska granice nadzorowany byl przez bialoruskie sluzby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw
"Атака началась с бросания камнями в сторону польских постов. Потом было ослепление фонариками и лазерами, через ограждение перебросили деревянный пешеходный мост – таким образом мигранты пытались прорваться", – сообщила Михальская.
Использование лазера подтвердили и в Минобороны.
По данным пограничников, за минувшие сутки было 346 попыток незаконного пересечения границы.
Также пограничники сообщили о задержании "курьеров", которые доставляли мигрантов к границе. Среди них – двое украинцев, двое узбеков и один таджик. Всего с начала кризиса польские правоохранители задержали 304 "курьера".
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