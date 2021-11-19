Мигранты покинули свой лагерь на польско-беларуской границе: видео
Польские пограничники и полицейские заявили, что мигранты покинули стихийный лагерь, который они разбили на территории Беларуси у польского пропускного пункта Кузница. Об этом польские службы сообщили в Twitter.
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"Безлюдные лагеря у Кузницы в результате решительного отношения польских служб", – говорится в сообщении полиции Подляского воеводства. Польские правоохранители опубликовали соответствующее видео.
Opustoszałe obozowiska pod Kuźnicą następstwem zdecydowanej postawy polskich służb.@Straz_Graniczna @PolskaPolicja pic.twitter.com/Y2dKEZlrTQ— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 19, 2021
Пограничники Польши сообщили, что беларуские службы убирают место, на котором стоял лагерь.
Куда направились его жители, не сообщается.
Służby białoruskie porządkują dziś miejsce po opuszczonym koczowisku w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach.#zgranicy pic.twitter.com/eHLeWqJts1— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021
- 8 ноября мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза. После того, как их не пропустили польские службы, мигранты разбили у пропускного пункта Кузница лагерь.
- 16 ноября во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.
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