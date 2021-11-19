Мигранты покинули свой лагерь на польско-беларуской границе: видео

Польские пограничники и полицейские заявили, что мигранты покинули стихийный лагерь, который они разбили на территории Беларуси у польского пропускного пункта Кузница. Об этом польские службы сообщили в Twitter.

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"Безлюдные лагеря у Кузницы в результате решительного отношения польских служб", – говорится в сообщении полиции Подляского воеводства. Польские правоохранители опубликовали соответствующее видео.

Пограничники Польши сообщили, что беларуские службы убирают место, на котором стоял лагерь.

Куда направились его жители, не сообщается.

Służby białoruskie porządkują dziś miejsce po opuszczonym koczowisku w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach.#zgranicy pic.twitter.com/eHLeWqJts1 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

8 ноября мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза. После того, как их не пропустили польские службы, мигранты разбили у пропускного пункта Кузница лагерь.

16 ноября во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.

Вадим Ребрина

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