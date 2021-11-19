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Мигранты покинули свой лагерь на польско-беларуской границе: видео

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 19:52
Мигранты покинули свой лагерь на польско-беларуской границе: видео - Фото
Скриншот с видео

Польские пограничники и полицейские заявили, что мигранты покинули стихийный лагерь, который они разбили на территории Беларуси у польского пропускного пункта Кузница. Об этом польские службы сообщили в Twitter.

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"Безлюдные лагеря у Кузницы в результате решительного отношения польских служб", – говорится в сообщении полиции Подляского воеводства. Польские правоохранители опубликовали соответствующее видео.

Пограничники Польши сообщили, что беларуские службы убирают место, на котором стоял лагерь.

Куда направились его жители, не сообщается.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
  • 8 ноября мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза. После того, как их не пропустили польские службы, мигранты разбили у пропускного пункта Кузница лагерь. 
  • 16 ноября во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.
Вадим Ребрина
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польша беларусь мигранты
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