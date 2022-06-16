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Зеленский собирал ставку верховного главнокомандующего по возможному вторжению из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 21:55
Зеленский собирал ставку верховного главнокомандующего по возможному вторжению из Беларуси - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский вчера провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором поручил проверить готовность к возможному повторному вторжению с территории Беларуси. Об этом в эфире программы "Говорит великий Львов" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, вчера состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждался вопрос возможного повторного вторжения россиян с территории Беларуси.

"Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны. Что там происходит, в каком состоянии войска Беларуси, сколько там военных России, какие планы – все это находится на контроле нашего президента. И ставка вчера именно по этому поводу работала довольно долго и, по моему мнению, эффективно", – сказал Данилов.

В ходе заседания, сообщил он, президент поручил проверить в четырех областях состояние подготовки "в случае, если будут происходить повторные вызовы для нашей страны".

Данилов отметил, что большая часть работы ведется не публично, но власти "понимают, что происходит в Беларуси, России".

  • 13 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готовилась к масштабным боевым действиям на Донбассе, однако украинское руководство не ожидало наступления со стороны Беларуси.
  • Сейчас, по данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях сосредоточено до семи батальонов армии Беларуси.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский беларусь Алексей Данилов
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