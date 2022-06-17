Данилов: Сегодня мы не видим угроз нового наступления из Беларуси

СНБО на сегодняшний день не видит угрозы нового наступления с территории Беларуси. Об этом в интервью Радио НВ сказал секретарь совета Алексей Данилов.

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"Когда мы говорим "готовы или не готовы", надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, могут производить те или иные вещи. Мы сегодня не видим, что там есть способности, там есть силы", – сказал он.

В Беларуси проходят учения, но украинская разведка внимательно следит за всеми процессами, отметил Данилов.

"Мы владеем информацией, что происходит на территории Беларуси. Мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы совершить такое контрнаступление, которое произошло 24 февраля", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, такая концентрация российских войск, которая была по состоянию на 24 февраля, сегодня в Беларуси отсутствует.

"Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, они убегали через Беларусь и не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское, Харьковское направления", – сказал Данилов.

Вчера Данилов сообщил, что 15 июня президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором поручил проверить готовность к возможному повторному вторжению с территории Беларуси.

Вадим Ребрина

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