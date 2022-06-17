UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: Сегодня мы не видим угроз нового наступления из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 23:05
Данилов: Сегодня мы не видим угроз нового наступления из Беларуси - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео BBC News Україна/Youtube)

СНБО на сегодняшний день не видит угрозы нового наступления с территории Беларуси. Об этом в интервью Радио НВ сказал секретарь совета Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Когда мы говорим "готовы или не готовы", надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, могут производить те или иные вещи. Мы сегодня не видим, что там есть способности, там есть силы", – сказал он.

В Беларуси проходят учения, но украинская разведка внимательно следит за всеми процессами, отметил Данилов.

"Мы владеем информацией, что происходит на территории Беларуси. Мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы совершить такое контрнаступление, которое произошло 24 февраля", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, такая концентрация российских войск, которая была по состоянию на 24 февраля, сегодня в Беларуси отсутствует.

"Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, они убегали через Беларусь и не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское, Харьковское направления", – сказал Данилов.

  • Вчера Данилов сообщил, что 15 июня президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором поручил проверить готовность к возможному повторному вторжению с территории Беларуси.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 